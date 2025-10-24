Президент США заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою

Дональд Трамп не вперше оголошує про припинення торговельних переговорів з Канадою

Американський лідер обурився рекламі, де Рональд Рейган нібито критикує тарифи США

Президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення торговельних переговорів із Канадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп поскаржився на рекламу в Канаді у якій, за його словами, було використано образ 40-го американського президента Рональда Рейгана, що нібито висловлювався проти американських тарифів. «З огляду на їхню кричущу поведінку, всі торговельні переговори з Канадою цим припиняються», – обурився лідер США.

Трамп опублікував допис після того, як в Канаді зʼявилася політична реклама, де використали архівні кадри з виступу Рейгана, змонтовані таким чином, що виглядало, ніби він критикує політику тарифів, яку нині проводить адміністрація Трампа. Президент США назвав цей ролик «брехливим і неповажним до пам’яті великого лідера США».

У рекламі показно відеозапис від квітня 1987 року, де покійний президент розмірковує про негативні наслідки введення тарифів. Рейган попереджав про те, що торгові бар'єри в кінцевому підсумку шкодять всім американцям – як робітникам, так і споживачам.

Нагадаємо, наприкінці червня уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Марком Карні заявив про відновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.