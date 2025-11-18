Кремль зробив заяву про відновлення мирних переговорів

За словами Пєскова, Москва не отримувала інформації від Києва про готовність відновити переговори

Попередня зустріч щодо завершення війни у Туреччині відбулася наприкінці липня

Російська Федерація не братиме участь у переговорах з Україною у Стамбулі 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами речника Кремля, Росія поки що не отримувала жодної інформації від Києва про готовність відновити переговори. «Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві», - заявив він.

Пєсков додав, що російський диктатор Володимир Путін не контактуватиме зі спецпредставником президента США. Стівом Віткоффом та представниками Туреччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завтра, 19 листопада, проведе перемовини у Туреччині. «Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених», – зазначив президент.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України.

До слова, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.