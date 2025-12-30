Азербайджан пригрозив громадянам довічним ув’язненням за участь у війні в Україні

За словами правоохоронців, зафіксовано випадки участі громадян Азербайджану у російсько-українській війні

Генеральна прокуратура Азербайджану попередила громадян про кримінальну відповідальність за участь у російсько-українській війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Генпрокуратура зазначила, що останнім часом зафіксовано випадки участі громадян Азербайджану у війні між Росією та Україною, а також в інших збройних конфліктах.

«З жалем наголошуємо, що є наші громадяни, які загинули, отримали тяжкі поранення або потрапили в полон. Заявляємо, що Азербайджанська Республіка, визнаючи вищою метою і завданням держави забезпечення життя, безпеки, прав і свобод своїх громадян, демонструє рішучу і непримиренну позицію щодо кожної особи, яка провадить діяльність, що суперечить законодавству», – йдеться у повідомленні.

Участь у збройних формуваннях, які не передбачені законодавством Азербайджанської Республіки, вважається злочином незалежно від ідеологічних, матеріальних, особистих та інших інтересів. Відповідно до національного кримінального законодавства це кваліфікується як тяжкий, а в окремих випадках – особливо тяжкий злочин. Максимальне покарання за нього передбачає довічне позбавлення волі.

Повідомляється, що деяких осіб вже засуджено до тривалих строків позбавлення волі, стосовно низки інших громадян – порушили кримінальні справи або вже направили матеріали до суду.

До слова, іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби. Зокрема, йдеться про вибір бойової бригади, напрямку та специфіки застосування, відповідно до підготовки та досвіду військового. Також ЗСУ буде враховувати власні побажання іноземних добровольців щодо служби.