Ворожий удар по енергетиці: частина Одещини без світла після нічної атаки

У ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками.

«Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», повідомив голова ОВА

За словами Кіпера, через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають, критична інфраструктура працює від генераторів.

«Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини», – додав очільник ОВА.

Вогнеборці гасять пожежі, спричинені атакою дронів фото: ДСНС України

Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Пошкоджень зазнали також складські приміщення та будівля автогаражу, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники, добровольці та комунальні служби працювали на місцях уражень та ліквідовували наслідки атаки. Психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків, серед них – троє дітей.

Психологи ДСНС надають допомогу жителям прилеглих будинків фото: ДСНС України

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одесу. За повідомленням моніторингових каналів, на кількох локаціях після влучань виникли пожежі.

До слова, цієї ночі російські терористи атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Під ударом опинилось місто Павлоград.