Дружина Білецького розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Кампанія побудована на історіях військових та їхніх родин
фото: ab3.army

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз – його підрозділи

Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, журналістка Тетяна Даниленко розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини. Відео опубліковане у Telegram-каналі корпусу.

Білецький за фахом – історик. Зі слів Тетяни, він знає історію будь-якої країни: якщо розбудити його посеред ночі і спитати, він розкаже про політику, державний устрій чи економіку. «При цьому, коли ми познайомились, він ніколи не виїздив за кордон. І я вмовила його їздити кудись хоча б раз на рік. Кожного разу він був неймовірно щасливий бачити світ на власні очі», – згадує жінка.

Повномасштабна війна все змінила. Замість відпочинку на узбережжі морів і океанів, родина проводить відпустки у прифронтових містах: їде дивитись, що командир розбудував нового для своїх підрозділів – вони зараз найголовніша його віддушина. 

«Коли Андрій приїжджає додому, то діти, собаки, коти – всі на нього накидуються. Після цього я можу його обняти. Кожен, хто зараз на фронті знає, заради чого він там. Кожен воює заради того, щоб йому було куди повернутися», – каже Тетяна Даниленко.

Це відео – частина рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу «Ми тут щоб жити». Кампанія побудована на історіях військових та їхніх родин, як їм вдається поєднувати захист України із турботою про близьких і особисте щастя.

Усі герої рекрутингової кампанії – добровольці. Колись цивільні чоловіки і жінки, які не планували повʼязувати своє життя з військом, але обрали службу, щоб у їхніх дітей був вибір – в якому місті жити, ким стати і яку професію обрати? Вони на війні, щоб воювати не довелось наступним поколінням.

