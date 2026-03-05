Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня

Питання вирішуватиметься через два тижні

Питання розблокування кредиту для української держави у €90 млрд вирішуватиметься на засіданні Європейської Ради, яке заплановано на 19 березня. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради президента, премʼєр-міністра і уряду, повідомляє кореспондент «Главкома».

Глава держави повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

«Ми розуміємо з вами, що альтернативи цим грошам (€90 млрд від ЄС – «Главком») у нас немає. Ми розуміємо, що гроші ці блокує одна особа (Орбан – «Главком»). Офіційно, тут секретів немає. Офіційно у мене були розмови з ЄС. І вони мені сказали, що Україна повинна сказати дату своїх можливостей. Сьогодні ця дата прозвучала. Нам потрібно близько півтора місяця для того, щоб у нас була така технічна можливість (йдеться про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» – «Главком»)», – заявив глава держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на позитивне рішення протягом двох тижнів. Він наголосив, що для технічного ремонту трубопроводу потрібно близько 1,5 місяця, проте допомога не має бути заручником шантажу.

«Ми поважаємо ЄС, і їх позиція нам зрозуміла. Вони сказали, що від нас чекають на дату, дату ми назвали. Ми чекаємо на засідання Європейської Ради 19 березня. Вирішуватись питання буде там. Будемо розраховувати на позитивне рішення», – додав президент Зеленський.

«Главком» писав, що президент натякнув угорському прем'єру, що настав час іншої мови спілкування. Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан блокуватиме кредит для України на €90 млрд, Володимир Зеленський дасть його адресу бійцям Збройних Сил України.