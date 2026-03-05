Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
Україна сподівається на позитивне рішення Євроради
фото з відкритих джерел

Питання вирішуватиметься через два тижні

Питання розблокування кредиту для української держави у €90 млрд вирішуватиметься на засіданні Європейської Ради, яке заплановано на 19 березня. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради президента, премʼєр-міністра і уряду, повідомляє кореспондент «Главкома».

Глава держави повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

«Ми розуміємо з вами, що альтернативи цим грошам (€90 млрд від ЄС – «Главком») у нас немає. Ми розуміємо, що гроші ці блокує одна особа (Орбан – «Главком»). Офіційно, тут секретів немає. Офіційно у мене були розмови з ЄС. І вони мені сказали, що Україна повинна сказати дату своїх можливостей. Сьогодні ця дата прозвучала. Нам потрібно близько півтора місяця для того, щоб у нас була така технічна можливість (йдеться про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» – «Главком»)», – заявив глава держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на позитивне рішення протягом двох тижнів. Він наголосив, що для технічного ремонту трубопроводу потрібно близько 1,5 місяця, проте допомога не має бути заручником шантажу.

«Ми поважаємо ЄС, і їх позиція нам зрозуміла. Вони сказали, що від нас чекають на дату, дату ми назвали. Ми чекаємо на засідання Європейської Ради 19 березня. Вирішуватись питання буде там. Будемо розраховувати на позитивне рішення», – додав президент Зеленський.

«Главком» писав, що президент натякнув угорському прем'єру, що настав час іншої мови спілкування. Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан блокуватиме кредит для України на €90 млрд, Володимир Зеленський дасть його адресу бійцям Збройних Сил України. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Віктор Орбан гроші кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Вчора, 10:32
У 2025 році українці ще активніше користувалися безготівковими розрахунками
В Україні зріс середній чек при оплаті карткою – дані НБУ
17 лютого, 05:48
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44
Безробітня дружиною експоліцейського Максима Северіна розповіла про свої витрати
Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 
19 лютого, 12:01
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
28 лютого, 02:32
Президент розповів про можливі наслідки продовження бойових дій в Ірані
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
2 березня, 13:46
Президент заявив, що іранський режим намагається втягнути у війну весь регіон
Зеленський та емір Катару обговорили ситуацію на Близькому Сході
3 березня, 19:44

Політика

Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня
Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»
Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
Оточення Трампа знайшло спосіб красиво завершити війну в Ірані
Оточення Трампа знайшло спосіб красиво завершити війну в Ірані
Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект
Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua