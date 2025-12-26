Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану

25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного

Росія, яка наказала збити цивільний літак, відправила листа Азербайджану з повідомленням, що розслідування інциденту припинено

Слідчий комітет РФ припинив розслідування кримінальної справи про авіакатастрофу літака компанії Azerbaijan Airlines. За словами міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова, це викликає серйозні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

За словами міністра, Слідчий комітет Росії направив Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив. «У листі вказувалося, що кримінальна справа вже припинена. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання», – зазначив Байрамов, додавши, що на цей лист була направлена офіційна відповідь азербайджанських органів.

Урядовець повідомив, що Азербайджан очікує на виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом. Байрамов нагадав, що 25 грудня була річниця авіакатастрофи й висловив співчуття родинам загиблих.

«Факт ураження літака згодом було визнано російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця», – сказав він.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готується подати міжнародний позов проти Росії через катастрофу азербайджанського літака. Алієв зазначив, що інцидент із літаком є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день».

Попри неодноразові запити генерального прокурора Азербайджану до голови Слідчого комітету Росії, у відповідь надходить лише одне формулювання: «слідство триває». Алієв вважає таку позицію неприйнятною й неефективною. Він наголосив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій.

Раніше російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії Azal, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».