Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного
фото: AP

Росія, яка наказала збити цивільний літак, відправила листа Азербайджану з повідомленням, що розслідування інциденту припинено

Слідчий комітет РФ припинив розслідування кримінальної справи про авіакатастрофу літака компанії Azerbaijan Airlines. За словами міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова, це викликає серйозні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

За словами міністра, Слідчий комітет Росії направив Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив. «У листі вказувалося, що кримінальна справа вже припинена. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання», – зазначив Байрамов, додавши, що на цей лист була направлена офіційна відповідь азербайджанських органів.

Урядовець повідомив, що Азербайджан очікує на виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом. Байрамов нагадав, що 25 грудня була річниця авіакатастрофи й висловив співчуття родинам загиблих.

«Факт ураження літака згодом було визнано російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця», – сказав він.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готується подати міжнародний позов проти Росії через катастрофу азербайджанського літака. Алієв зазначив, що інцидент із літаком є цілком очевидним: «Це настільки зрозуміло, як божий день».

Попри неодноразові запити генерального прокурора Азербайджану до голови Слідчого комітету Росії, у відповідь надходить лише одне формулювання: «слідство триває». Алієв вважає таку позицію неприйнятною й неефективною. Він наголосив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій.

Раніше російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії Azal, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».

Читайте також:

Теги: росія Азербайджан авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт має бути завершений до грудня 2026 року
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
22 грудня, 07:41
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
21 грудня, 15:54
Зеленський каже, якщо Путін гальмуватиме мирні переговори, то США тиснутимуть на Росію значно сильніше
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
18 грудня, 10:31
Зеленський наголосив на необхідності створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії для покарання Росії
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності
16 грудня, 16:21
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 16:36
Лискун заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра
Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду отримала російське громадянство: деталі
3 грудня, 19:39
Бурлакова брав участь у пропагандистському заході – міжнародному форумі «Росія – спортивна держава»
Чемпіонка світу з велоспорту росіянка Бурлакова потрапила до бази «Миротворця»
3 грудня, 14:48
За даними DW, саме Німеччина суттєво наростила експорт протезів до РФ
DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ
1 грудня, 07:22
Українські дипломати пояснили країнам, чому дії РФ суперечать міжнародному морському праву
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
28 листопада, 16:18

Політика

Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua