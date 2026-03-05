Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»

Орбан наголосив, що не піде на жодні компроміси та «силою прорве українську нафтову блокаду»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Віктора Орбана у соцмережі Х.

За словами Орбана, в Угорщини є політичні й фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

«Ми переможемо. Ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу «Дружба», – вважає угорський прем'єр.

При цьому Орбан пригрозив Україні проривом блокади.

«Ми завдамо їм поразки. Ми прорвемо українську нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу. Енергія Угорщини незабаром знову потече трубопроводом», – додав Орбан.

Наразі Угорщина офіційно звернулася до Єврокомісії з вимогою змусити Україну виконувати угоди про транзит, тоді як Євросоз заявив, що зупинка «Дружби» поки не загрожує енергетичній безпеці блоку.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти.

Орбан назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».