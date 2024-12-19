Головна Світ Політика
search button user button menu button

США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії
Під санкції США потрапив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі
фото: МВС Грузії

Вашингтон звинуватив Вахтанга Гомелаурі у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників – у тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року

Сполучені Штати Америки у четвер, 19 грудня, ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо учасників протестів. Про це повідомило міністерство фінансів США.

У заяві відомства вказано, що Гомелаурі та Кезевадзе «брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників – у тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року».

Через санкції майно та інтереси власності очільника грузинського МВС і заступника директора департаменту, які перебувають у США чи у володінні або під контролем осіб зі Штатів, заблоковані.

«Після виборів у Грузії ключові чиновники міністерства внутрішніх справ вступили в суворе та жорстоке придушення власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів та застосування насильства», – підкреслив мінфін США.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії. Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії для того, щоб обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

18 грудня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона заявила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування.  

Читайте також:

Теги: санкції протест Грузія США міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майстер-класи з акторської імпровізації стали можливістю для курсантів підвищити рівень володіння англійською
Американський тренер з акторської майстерності провів майстер-клас для курсантів Нацгвардії (фото)
13 грудня, 19:32
Дональд Трамп-молодший знову глузує з президента України
Син Трампа та Маск відзначилися черговою антиукраїнською витівкою
10 грудня, 17:23
Підписанти меморандуму зліва направо: Борис Єльцин (Росія), Білл Клінтон (США), Леонід Кучма (Україна), Джон Мейджор (Британія)
30 років тому підписано Будапештський меморандум: як це було і в що ми вляпалися Роковини
5 грудня, 20:45
Майк Джонсон вважає, що обрання Дональда Тампа президентом США уже «змінює динаміку» війни
Спікер Джонсон відмовився ставити на голосування питання додаткової допомоги Україні
4 грудня, 19:10
За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
3 грудня, 16:46
F-16 знищили сім крилатих ракет, які дві ночі тому атакували Україну
Зеленський розповів, як Україна використовує F-16
30 листопада, 16:59
Microsoft стане об'єктом нового розслідування
США розпочали масштабне розслідування щодо Microsoft
28 листопада, 14:03
Що святкують 28 листопада
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада, 00:05
Путін планує завдати Великій Британії «дестабілізаційного і виснажливого» електронного удару
РФ планує атакувати Британію, мільйони людей можуть залишитися без світла – The Telegraph
24 листопада, 16:11

Політика

США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії
США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії
«Вышел Путин из тумана, вынял…» Післямова до пресконференції диктатора
«Вышел Путин из тумана, вынял…» Післямова до пресконференції диктатора
«Захист від атак ультраправих». ​​Німеччина вносить зміни до Конституції
«Захист від атак ультраправих». ​​Німеччина вносить зміни до Конституції
Путін запропонував вдарити «Орєшніком» по Києву. Зеленський відповів одним словом
Путін запропонував вдарити «Орєшніком» по Києву. Зеленський відповів одним словом
Росія не повинна перемогти: висновки Євроради щодо допомоги Україні
Росія не повинна перемогти: висновки Євроради щодо допомоги Україні
Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список
Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
49K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
21K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua