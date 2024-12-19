США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії

Вашингтон звинуватив Вахтанга Гомелаурі у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників – у тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року

Сполучені Штати Америки у четвер, 19 грудня, ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо учасників протестів. Про це повідомило міністерство фінансів США.

У заяві відомства вказано, що Гомелаурі та Кезевадзе «брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиційних діячів та протестувальників – у тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року».

Через санкції майно та інтереси власності очільника грузинського МВС і заступника директора департаменту, які перебувають у США чи у володінні або під контролем осіб зі Штатів, заблоковані.

«Після виборів у Грузії ключові чиновники міністерства внутрішніх справ вступили в суворе та жорстоке придушення власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів та застосування насильства», – підкреслив мінфін США.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії. Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії для того, щоб обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

18 грудня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона заявила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування.