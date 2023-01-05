«Намагається знайти кисень». Байден відреагував на оголошене Росією «‎різдвяне перемир'я»

США скептично ставляться до рішення Росії запровадити «‎різдвяне перемир'я»

Президент США Джо Байден відреагував на заяву диктатора Путіна про «мир» на Різдво в Україні. Про це повідомляє CNN.

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Американський лідер вважає, що таким чином диктатор Володимир Путін може намагатися «знайти кисень».

«Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень», – наголосив президент США.

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Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».