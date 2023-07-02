Байден у липні відвідає три європейські країни: що відомо

Президент США перебуватиме в Європі з 9 до 13 липня

Президент США Джо Байден з 9 по 13 липня відвідає Велику Британію, Литву та Фінляндію. Про це повідомляє Білий дім.

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«Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде в Литву до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня», – ідеться в заяві.

Після саміту, тобто 13 липня, Байден вирушить до Гельсінкі на саміт США і країн Північної Європи, додали в адміністрації американського президента.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом НАТО у Вільнюсі застеріг Німеччину від повторення помилок ексканцлерки Ангели Меркель, яка блокувала надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році.

Нагадаємо, декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

Зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» план дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

До слова, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.