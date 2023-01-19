Handelsblatt: німецький концерн готовий передати Україні понад 100 бойових танків

Концерн Rheinmetall може закупити та модернізувати велику «двозначну кількість британських танків» в Омані, які планують передати Україні до кінця цього року

Німецький виробник зброї Rheinmetall може поставити Україні більше 100 основних бойових танків, зокрема Leopard 1, Leopard 2 і британських Challenger 1, якщо на це погодиться уряд Німеччини. Про це повідомляє видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що концерн Rheinmetall може закупити та модернізувати велику «двозначну кількість британських танків» в Омані, які планують передати Україні до кінця цього року.

«Україна уже отримує більш сучасні британські танки Challenger 2, проте обидва танки мають однакову основну зброю і це спростить постачання боєприпасів та логістику», – пише видання.

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Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2. У матеріалі йдеться, що 20 основних бойових танків Leopard 1 можуть бути переобладнані та продані у цьому році, а ще 80 протягом 20 місяців. За таких умов Бундесверу не довелося б відмовлятися від свого озброєння.

Рішення про передачу німецьких танків Україні має погодити канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що готовий передати Україні Leopard, якщо США дадуть Abrams.

Нагадаємо, Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard-2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

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Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає президент Польщі Анджей Дуда.