Безпілотник, який впав поблизу Москви, мав убити Путіна – Bild

Дрон, попередньо, прямував до нещодавно збудованого індустріального парку під Москвою

Німецький таблоїд Bild пов'язує знайдений у Московській області безпілотник із спробою замаху на російського диктатора Володимира Путіна.

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«17 кілограмів вибухівки мали вбити Путіна», – такий заголовок опублікувало видання.

Згідно з повідомленням, безпілотник UJ-22 вилетів із України в неділю вдень і впав у понеділок. Bild зазначає, що це найсучасніший український безпілотник з дальністю польоту до 800 км. Його призначенням був нещодавно збудований індустріальний парк під Москвою – за 500 км від України.

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Місце аварії знаходиться приблизно за 20 км на схід від індустріального парку Руднєво. Зазначається, що на борту безпілотника було 30 вибухових блоків С4 загальною вагою 17 км.

«Заряди вибухової речовини M112 використовуються, зокрема, армією США та канадськими збройними силами», – йдеться у матеріалі.

Свій висновок про спробу замаху видання будує на посту українського політолога Юрія Романенка, який, як стверджується у статті, має тісні зв'язки зі спецслужбами Києва.

Саме Романенко висунув версію, що Путін збирався в понеділок відвідати «Руднево» (якраз цього дня знайшли безпілотник, що впав).

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Нагадаємо, мешканка російського Ногінська виявила український безпілотник, який спав у лісовому масиві неподалік неподалік своєї хати, 24 квітня.

Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині.