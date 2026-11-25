США виключили можливість відправлення американських військових до України та створення своїх військових баз на її території в межах післявоєнних гарантій безпеки. Така позиція Вашингтона не відповідає очікуванням Києва. Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, пише «Главком».

За даними видання, американські переговорники приватно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не розглядають розміщення власного військового контингенту або військових баз в Україні як частину майбутніх гарантій безпеки.

Натомість Вашингтон пропонує механізм безпекових зобов'язань за зразком п'ятої статті Північноатлантичного договору. Водночас такі гарантії не передбачатимуть автоматичного застосування військової сили партнерами в разі нового нападу Росії на Україну.

Позиція США викликає занепокоєння української сторони. Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки без присутності іноземних військ не зможуть повноцінно захистити Україну від повторної агресії.

Глава держави наполягає, щоб партнери надали Києву письмові зобов'язання вже зараз. За його словами, вони мають діяти десятиліттями або бути безстроковими.

Водночас європейські країни розглядають можливість розміщення в Україні багатонаціонального військового контингенту після припинення вогню. Однак Росія категорично виступає проти присутності іноземних військових на українській території.

Між позиціями Києва та його партнерів залишається суттєва розбіжність: Україна прагне отримати гарантії, які передбачатимуть реальну військову підтримку в разі нового нападу, тоді як запропонований США механізм не містить зобов'язання автоматично вступати у війну на її боці.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський під час виступу в Берліні запропонував розглянути вступ України до НАТО як альтернативу гарантіям безпеки, які обговорюють партнери. За його словами, членство в Альянсі могло б стати надійнішим механізмом захисту України від повторного нападу Росії.