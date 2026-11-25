ГУР знищив комплекс, який відстежував ракетні загрози для Москви
Російський об’єкт на Смоленщині міг виявляти крилаті ракети та малопомітні літальні апарати на відстані до 2500 км
Оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (МРИК-ВКО). Об’єкт розташовувався у Смоленській області РФ та використовувався для моніторингу повітряного й космічного простору. Про це повідомило ГУР, пише «Главком».
За даними української розвідки, комплекс був здатний виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети на відстані до 2500 км. Отриману інформацію російські військові використовували для забезпечення роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Раніше OSINT-ресурси повідомляли, що 21 листопада було атаковано радіотехнічний вузол 821-го Головного центру розвідки космічної обстановки РФ. За попередніми даними, удару завдали понад 30 реактивних безпілотників, а радіолокаційна станція та штаб зазнали серйозних пошкоджень.
Саме цей комплекс забезпечував російські підрозділи ППО та ПРО інформацією про повітряну й космічну обстановку. Таким чином, його знищення послаблює можливості Росії своєчасно виявляти ракетні загрози.
Варто нагадати, що Міністерство оборони України повідомило про ураження російського військового аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ. На цій авіабазі базуються винищувачі МіГ-31К – носії аеробалістичних ракет «Кинджал».
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