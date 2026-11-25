Оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (МРИК-ВКО). Об’єкт розташовувався у Смоленській області РФ та використовувався для моніторингу повітряного й космічного простору. Про це повідомило ГУР, пише «Главком».

За даними української розвідки, комплекс був здатний виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети на відстані до 2500 км. Отриману інформацію російські військові використовували для забезпечення роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Знищений комплекс РФ фото: ГУР

Раніше OSINT-ресурси повідомляли, що 21 листопада було атаковано радіотехнічний вузол 821-го Головного центру розвідки космічної обстановки РФ. За попередніми даними, удару завдали понад 30 реактивних безпілотників, а радіолокаційна станція та штаб зазнали серйозних пошкоджень.

Саме цей комплекс забезпечував російські підрозділи ППО та ПРО інформацією про повітряну й космічну обстановку. Таким чином, його знищення послаблює можливості Росії своєчасно виявляти ракетні загрози.

Варто нагадати, що Міністерство оборони України повідомило про ураження російського військового аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ. На цій авіабазі базуються винищувачі МіГ-31К – носії аеробалістичних ракет «Кинджал».