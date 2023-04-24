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Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник
фото ілюстративне

Згідно з даними порталу FlightRadar, літаків над аеропортом зараз немає

Над московським аеропортом «Внуково» закрили повітряну зону. Про це передають росЗМІ.

Росіяни пишуть, що надійшла інформація про невідомий БПЛА.

Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник фото 1

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 квітня, близько четвертої ранку пролунали два вибухи. За даними окупаційної «влади», російський флот атакували підводні безпілотники.  У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь.

Згодом росіяни заявили про атаку безпілотника на нафтобазу на Луганщині.

До слова, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Теги: росія літак безпілотник аеропорт

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