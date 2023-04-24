Росія закрила повітряний простір над аеропортом «Внуково», скаржиться на невідомий безпілотник
Згідно з даними порталу FlightRadar, літаків над аеропортом зараз немає
Над московським аеропортом «Внуково» закрили повітряну зону. Про це передають росЗМІ.
Росіяни пишуть, що надійшла інформація про невідомий БПЛА.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 квітня, близько четвертої ранку пролунали два вибухи. За даними окупаційної «влади», російський флот атакували підводні безпілотники. У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь.
Згодом росіяни заявили про атаку безпілотника на нафтобазу на Луганщині.
До слова, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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