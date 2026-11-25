Міністерство оборони України повідомило про ураження російського військового аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ. На цій авіабазі базуються винищувачі МіГ-31К – носії аеробалістичних ракет «Кинджал». Про це йдеться в повідомленні Міноборони України, передає «Главком».

У відомстві наголосили, що із «Саваслейки» регулярно злітають літаки, після чого в Україні оголошують повітряну тривогу. Ураження аеродрому, за оцінкою Міноборони, має зменшити можливості російських військ завдавати ударів по українських містах і тероризувати цивільне населення.

«Там базуються МіГ-31К, носії "Кинджалів", і звідти регулярно починається тривога по всій Україні. Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей», – зазначили у відомстві.

МіГ-31К є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», які Росія застосовує для ударів по території України. Через високу швидкість таких ракет і складність їх перехоплення вони становлять серйозну загрозу для української протиповітряної оборони.

Водночас Міноборони не повідомило, які саме об'єкти на аеродромі були уражені та яких збитків зазнала російська авіабаза.

Варто нагадати, що сили оборони України в ніч на 25 листопада завдали ударів по двох нафтопереробних заводах у Самарській області Росії – Куйбишевському в Самарі та Сизранському в Сизрані.