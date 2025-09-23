Угорщина продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа

Американський президент незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту

Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами міністра, Угорщина начебто не може забезпечити безпечні поставки без російських джерел нафти або газу. «Для нас постачання енергоносіїв – це суто фізичне питання. Можна мріяти про те, щоб купувати нафту і газ звідкись [крім Росії]... але ми можемо купувати тільки там, де у нас є інфраструктура. І якщо ви подивитеся на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських поставок неможливо забезпечити безпечне постачання країни», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. Політик наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, за рік Росія отримала від ЄС €1,1 млрд від продажу палива. Президент США Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари

Як повідомлялося, індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів.

До слова, близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.