«Росіяни скажуть приємне в обличчя, а потім обдурять», – брат Венса

Двоюрідний брат віце-президента США Джей Ді Венса, який служить у батальйоні «Вовки Да Вінчі» розповів із власного досвіду, чому не можна довіряти росіянам

Американський військовий Нейт Венс, який воює у складі українського батальйону «Вовки Да Вінчі», поділився своїми спостереженнями про поведінку росіян. За цей час він спілкувався з людьми, які пережили радянський контроль і зробив висновки про їхній менталітет. Про це боєць розповів в інтерв′ю «Діловій столиці», передає «Главком».

За словами Нейта Венса, за останні три з половиною роки він мав змогу неодноразово поговорити з людьми, які пережили радянський контроль та безпосередньо відчули вплив Росії. Також боєць додає: після всього почутого та побаченого сумнівів у їхній брехні не залишилося.

«Росіяни будуть говорити вам приємні речі в обличчя, а потім обдурять вас за першої зручної нагоди. Вони брехатимуть, аби досягти своїх цілей. Їхні слова розходяться з ділом. І вони не роблять нічого, аби довести, що їм можна довіряти», ‒ наголошує Венс.

Нейт Венс підкреслює, що майже всі історії про російську поведінку звучать однаково. Цей досвід допоміг остаточно зрозуміти: довіряти росіянам безпечно лише на словах, за спиною вони роблять все навпаки.

До слова, Нейт Венс – колишній американський піхотинець, який у 2022 році приїхав до України з гуманітарною місією. Вже незабаром він приєднався до лав батальйону «Вовки Да Вінчі» та воював проти росіян. З міркувань безпеки Нейт Венс залишив службу, аби не потрапити в полон. Якби це сталося, то росіяни мали вагомий важіль тиску на США, бо двоюрідним братом чоловіка є віце-президент США Джей Ді Венс.

Раніше повідомлялось, що на боці України воюють іноземці з 72 країн, де 40% ‒ представники Південної Америки. Так, на початку повномасштабного вторгнення до Сил оборони приєднувалося 100-150 іноземців на місяць, зараз – 600 бійців кожного дня. Військові вмотивовані отримати або ж вдосконалити свій бойовий досвід, не останню роль також відіграють гроші.