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Постачання ракет для ППО від партнерів скоротилося втричі – Зеленський

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Постачання ракет для ППО від партнерів скоротилося втричі – Зеленський
Постачання антибалістики від партнерів значно скоротилося
фото (ілюстративне): defence-ua

Президент закликав союзників ухвалити політичні рішення щодо постачання антибалістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

За словами президента, питання захисту критичної інфраструктури стало одним із ключових під час наради за участю військового командування, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Офісу президента.

«У цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення. «Ракети в партнерів є. Важливо, щоб усе ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні», – зазначив він.

За словами Зеленського, розвиток виробництва засобів ППО в Україні та збільшення постачання ракет здатні посилити захист не лише України, а й сприяти глобальній безпеці. Під час наради також визначили додаткові кроки для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на тлі триваючих російських повітряних атак.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська випустили по Україні чотири протикорабельні ракети «Циркон»/«Онікс» та 24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400. За даними Повітряних сил, українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну з цих ракет.

Раніше, під час масованої російської атаки в ніч на 1 серпня, українським силам вдалося збити лише одну балістичну ракету з 27 через нестачу перехоплювачів для систем Patriot. 

5 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у проханні передати сотні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Він пояснив своє рішення нестачею власних запасів і необхідністю захищати американські військові об'єкти на Близькому Сході.

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Теги: Володимир Зеленський російська ракета балістичні ракети

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