WP: Світові лідери перестали вірити погрозам Трампа

У Європі дедалі частіше вважають, що гучні заяви президента США не завжди завершуються реальними діями, тому реагують на них значно стриманіше

Світові лідери дедалі менше реагують на гучні заяви президента США Дональда Трампа, оскільки навчилися відрізняти його риторику від реальних кроків. Такого висновку дійшла газета The Washington Post, повідомляє «Главком».

Ставлення союзників змінилося

Як зазначає видання, після повернення Трампа до Білого дому його заяви про нові мита, можливе приєднання Канади, контроль над Гренландією, вихід США з НАТО чи військові дії проти Ірану спочатку викликали різку реакцію союзників і фінансових ринків. Однак із часом іноземні уряди почали значно спокійніше сприймати подібні заяви.

За словами співрозмовників The Washington Post, багато ультиматумів американського президента так і не були реалізовані або завершувалися компромісами, що поступово змінило ставлення до його переговорної тактики.

«Ми вже звикли до цих щоденних заяв. Тепер ми вже не сприймаємо їх настільки серйозно», – сказав італійський депутат Європейського парламенту та голова делегації з питань відносин зі США Брандо Беніфей.

Видання наводить приклади, коли жорстка риторика Трампа не дала очікуваного результату. Зокрема, Китай не відмовився від своєї позиції після погроз запровадити 100-відсоткові мита, а європейські союзники не підтримали повною мірою американський курс щодо Ірану. Після погроз припинити торгівлю з Іспанією в Євросоюзі також не стали кардинально змінювати свою політику.

Експерти пояснили причини

Директор з питань Європи консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман зазначив, що європейські уряди дедалі частіше розрізняють гучну риторику Дональда Трампа та його реальні дії. Подібний підхід, за інформацією видання, сформувався і в країнах Перської затоки.

Які ризики залишаються

Водночас експерти застерігають, що така зміна ставлення не означає зменшення ризиків. На їхню думку, якщо після проміжних виборів республіканці втратять частину контролю над Конгресом, президент США може активніше використовувати власні повноваження, що зробить його рішення ще менш передбачуваними.

«Це може бути надзвичайно небезпечно. Трамп – не з тих, хто тихо зникне в темряві. Він буде лютувати через втрату повноважень і шукатиме інші способи ризикувати американською потужністю», – сказав директор програми США Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

Нагадаємо, раніше The New York Times писала, що стиль керівництва Дональда Трампа дедалі більше викликає критику як у США, так і серед союзників Вашингтона. Видання стверджувало, що президент використовує державні інституції для досягнення політичних цілей, а окремі його рішення неодноразово блокувалися судами.