Трамп відмовив Зеленському у передачі сотень ракет для Patriot

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп під час спілкування з пресою

Президент США пояснив своє рішення нестачею власних запасів і необхідністю захищати американські військові об'єкти на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському у проханні передати сотні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, під час переговорів Зеленський просив Вашингтон надати Україні велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Patriot, однак американський президент відповів відмовою.

Як зазначає Financial Times, Трамп пояснив своє рішення тим, що Сполучені Штати не мають достатніх запасів таких боєприпасів. За його словами, ракети необхідні для захисту американських військових активів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки на тлі війни з Іраном. Видання наголошує, що саме дефіцит запасів став головною причиною відмови у передачі Україні додаткових перехоплювачів.

Ракети для комплексів Patriot залишаються одним із ключових елементів української протиповітряної оборони, оскільки здатні перехоплювати балістичні ракети, які Росія регулярно застосовує під час масованих ударів по українських містах.

Financial Times зазначає, що питання постачання додаткових ракет Patriot залишається одним із найважливіших у діалозі між Києвом і Вашингтоном на тлі зростання інтенсивності російських повітряних атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США продовжують переговори щодо можливого виробництва перехоплювачів для Patriot за участю України. Серед варіантів, які обговорюються, – виготовлення окремих компонентів в Україні з подальшим складанням ракет на підприємствах у Європі.

До слова, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 98 дронів, однак про збиття балістичних ракет не повідомлялося.