FT: Війна з Іраном залишила Трампу дедалі менше вигідних рішень

Потенційна угода щодо Ормузької протоки дедалі більше відповідає інтересам Тегерана, а кожен із можливих сценаріїв завершення війни несе для президента США серйозні ризики

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з дедалі меншою кількістю вигідних варіантів для завершення війни з Іраном. Потенційна угода щодо Ормузької протоки може не лише не досягти початкових цілей Вашингтона, а й обернутися для американського президента політичними втратами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Зміна пріоритетів США

Зазначається, що за останні п'ять місяців вимоги Вашингтона суттєво змінилися. Якщо на початку війни адміністрація Трампа прагнула домогтися від Ірану поступок щодо ядерної програми, балістичних ракет і підтримки збройних угруповань у регіоні, то тепер головною метою переговорів стало відкриття Ормузької протоки.

Водночас потенційна угода між Іраном та Оманом передбачає, що Тегеран фактично збереже значний вплив на судноплавство через протоку. За даними джерел, судна заходитимуть до Перської затоки через іранські води, а виходитимуть переважно через води Оману. Після завершення переговорів Іран також наполягає на запровадженні плати за проходження суден.

На думку співрозмовників видання, такий розвиток подій ще рік тому здавався неможливим. Тепер же Вашингтону доведеться вести переговори з Іраном, який переконаний у своїх сильних позиціях і не збирається відмовлятися від контролю над Ормузькою протокою.

Можливі наслідки домовленостей

У матеріалі також зазначається, що будь-який із можливих сценаріїв створює проблеми для адміністрації США. Подальша ескалація конфлікту може призвести до нового стрибка цін на нафту, виснаження американських запасів озброєння та негативних наслідків для світової економіки. Водночас компроміс, який залишить Ірану важелі впливу на Ормузьку протоку, може викликати жорстку критику всередині Сполучених Штатів.

Окремо наголошується, що США фактично покладаються на переговори між Іраном та Оманом, хоча раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про швидке завершення війни.

За інформацією видання, навіть якщо тимчасову угоду щодо Ормузької протоки буде укладено, вона не означатиме повернення до довоєнного режиму судноплавства. Тегеран уже дав зрозуміти, що не планує відмовлятися від свого впливу на один із найважливіших морських шляхів світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Іран та Оман наблизилися до укладення тимчасової угоди щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Документ має стати першим етапом переговорів про довгострокове врегулювання ситуації.