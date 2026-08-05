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Дубінський включився на засідання комітету Ради з Менської виправної колонії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дубінський включився на засідання комітету Ради з Менської виправної колонії
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Під час засідання Дубінський не зміг виступити через проблеми з мікрофоном

Народний депутат Олександр Дубінський, який раніше входив до фракції «Слуга народу», вперше за тривалий час узяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Дубінський, який досі залишається членом податкового комітету, долучився до засідання дистанційно. Народний депутат Ярослав Железняк припустив, що Дубінський підключився прямо із СІЗО. Акаунт, з якого підключився нардеп, називається МВК №91. Очевидно, що йдеться саме про Менську виправну колонію № 91 в Чернігівській області, куди раніше планували перевести Дубінського.

За словами Железняка, під час засідання комітуту Дубінський «так нічого і не зміг сказати». «Щось там з мікрофоном у них в колонії. Тільки в чат написав зуму, що це він і все», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року СБУ та ДБР заявили, що зібрали докази держзради Дубінського, який під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зазначається, що організація розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі.

У травні 2026 нардепу Дубінському повідомили про ще одну підозру в державній зраді. За даними слідства, парламентар поширював у соціальних мережах матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

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Теги: Олександр Дубінський Ярослав Железняк колонія в'язниця

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