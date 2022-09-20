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Білий дім розкрив найближчі плани Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім розкрив найближчі плани Путіна
фото з відкритих джерел

Успіхи ЗСУ на фронті спонукали Путіна до прийняття нових рішень 

Російський диктатор Володимир Путін може готуватись до проведення мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.  Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Салліван нагадав, що українські військові останніми днями провели успішний контрнаступ на сході. За його словами, враховуючи успіхи ЗСУ, Путін «може перебувати на порозі ухвалення двох рішень».

Радник Байдена пояснив, що одним із таких рішень є підготовка до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України, які є порушенням українського суверенітету.

«Росія поспішає провести ці референдуми у відповідь на успіхи України на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів», – наголосив Салліван.

Як раніше повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 20 вересня, може зробити заяву з приводу «референдумів» на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. 

Теги: військові диктатор контрнаступ путін радник росія

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