Кремль готує заяву щодо «референдумів» на окупованих територіях України

Виступ Путіна очікується до кінця дня

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 20 вересня, може зробити заяву з приводу «референдумів» на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляє РБК.

За даними видання, цю інформацію підтвердили три джерела, близькі до адміністрації російського президента. Виступ очікується до кінця дня. Що саме скаже Путін, співрозмовникам видання невідомо.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.