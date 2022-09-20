Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Кремлівський диктатор дав завдання негайно надіслати окупантам «засоби ураження»

Президент Росії Володимир Путін на засіданні з розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) закликав забезпечити поставки «засобів ураження» у війська, а також вивчати західну зброю, яка застосовується в Україні. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

«Організаціям ОПК необхідно в найкоротші терміни забезпечити постачання необхідного озброєння і техніки у війська, засобів ураження», – сказав кремлівський диктатор.

При цьому він заявив, що збирається обговорити з представниками військової промисловості постачання зброї саме до військ, які перебувають в Україні. Він також закликав вивчати зразки західної зброї, яка застосовується в Україні, хоча, на його думку, російські аналоги ефективно «протистоять» їм.

Мовляв, ЗСУ використовують зброю з арсеналів НАТО.

«Ми повинні і можемо їх вивчати, ці арсенали і те, що там є, і те, що використовується проти нас», – сказав Путін.

Глава Кремля хоче, щоб в оборонній сфері РФ було 100% імпортозаміщення, тож потрібно наростити виробничі потужності та скоротити терміни виробництва.

За даними британської розвідки, Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

До слова, Держдума РФ проголосувала за запропоновані для російської армії та силовиків правки до Кримінального кодексу: тепер відмова від участі у воєнних/бойових діях буде каратися в'язницею.