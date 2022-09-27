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Атакували «гарячу лінію». Мобілізовані росіяни масово телефонують щодо здачі в полон

Альона Боженко
glavcom.ua
Атакували «гарячу лінію». Мобілізовані росіяни масово телефонують щодо здачі в полон
В Україні різко зробільшилося число звернень від громадян РФ щодо здачі в полон
фото ілюстративне

Кожен російський загарбник може добровільно здатися в полон

На гарячу лінію Головного управління розвідки надходять питання від новомобілізованих росіян стосовно здачі в полон. Про це повідомив речник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Відзначається, що у росіян низька мотивація та кепський моральний стан серед цієї мобілізаційної хвилі. За словами Юсова, росіяни планують кілька хвиль мобілізації. 

«Продовжується державний проєкт «Хочу жити», є гаряча лінія. Кожен російський загарбник може здатися в полон, зберегти власне життя та отримати гідне поводження згідно з Женевською конвенцією в демократичній цивілізованій країні. Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян чи навіть від тих, хто ще не мобілізований. Тобто дзвонять: якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися. Такі випадки є», – розповів Юсов.

Він наголосив, що скористатися «гарячою лінією» можуть не лише громадяни РФ, а й мешканці окупованих територій України, зокрема і Криму, яких примусово мобілізують до лав російської армії. Таких дзвінків, за його словами теж чимало.

«Бувають випадки перехоплених розмов, коли, наприклад, дружина радить чоловікові здаватися в полон і каже навіть: ось я номери телефонів чула, запиши, будь ласка. Це хороша дружина і до її порад треба дослухатися. Шанс зберегти життя у нормальній країні, яка дотримується Женевської конвенції – гарний вибір. Краще, ніж загинути», – наголосив представник ГУР МО.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня). 

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: росія полон військові мобілізація фронт

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