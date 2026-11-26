Румен Радев заявив про готовність Болгарії долучитися до невійськової складової нового кредиту Україні

Болгарія готова долучитися до нового кредиту Європейського Союзу для України на €45 млрд, однак лише до його невійськової складової. Софія також пропонує спрямувати свою допомогу на підтримку регіонів України, де компактно проживає болгарська національна меншина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідну заяву прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев зробив 26 листопада перед початком саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Запропонований Єврокомісією кредит передбачає дві складові:

до €25 млрд – військова допомога Україні;

до €20 млрд – підтримка державного бюджету.

Радев підтвердив, що Болгарія готова долучитися до фінансування другої складової позики. Водночас Софія відмовляється виділяти кошти на закупівлю озброєння.

Як повідомляє Euronews, болгарський прем'єр також наголосив на необхідності підтримки історичної болгарської діаспори в Україні, чисельність якої, за його оцінкою, становить близько 300 тис. осіб.

Ідеться, зокрема, про фінансування потреб у сфері охорони здоров'я, енергетики та транспорту. Радев має намір обговорити відповідну пропозицію з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Таким чином, Болгарія змінила свою попередню позицію щодо участі в новому кредиті. Водночас Угорщина, Словаччина та Чехія продовжують виступати проти участі у фінансуванні позики.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що Євросоюз відкладає рішення щодо нового кредиту Україні на грудень. Лідери ЄС розраховують одночасно погодити фінансування України та семирічний бюджет блоку під час саміту 17–18 грудня.

Раніше Європейська комісія представила пропозицію щодо виділення Україні додаткових €45 млрд у 2027 році. Новий пакет має покрити приблизно дві третини додаткових фінансових потреб держави.

До слова, прем'єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Чехії Андрей Бабіш виступили проти надання нових фінансових гарантій Україні та розкритикували тиск канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі всіх країн ЄС у фінансуванні Києва.