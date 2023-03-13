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Польща повідомила, навіщо їй найбільша армія в Європі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща повідомила, навіщо їй найбільша армія в Європі
Матеуш Моравецький
фото: Agencja Gazeta

Моравецький закликав усіх поляків вчитися поводженню зі зброєю

Попри те, що Польща входить до Північноатлантичного альянсу, вона й надалі планує зміцнювати свої збройні сили. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, якого цитує Polskie Radio.

«Польща є частиною НАТО – найпотужнішого альянсу в історії. Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати», – зазначив посадовець під час навчань для цивільних «Тренуйся з НАТО».

Моравецький закликав усіх польських громадян вчитися поводженню зі зброєю – відвідувати полігони й практикуватися у стрільбі.

Нагадаємо, що Польща розпочинає найбільше переозброєння за останні 50 років, яке зробить її власницею найбільшої сухопутної армії в Європі. Причина цьому – зростання загрози з боку РФ.

До слова, Польща почала додатково зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Теги: армія міністр Польща

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