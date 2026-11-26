Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову пригрозив заблокувати переговори щодо наступного багаторічного бюджету Європейського Союзу, якщо всі 27 держав-членів не погодяться долучитися до фінансування України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Відповідну заяву німецький канцлер зробив 26 листопада на початку позачергового саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Мерц наполягає, що відповідальність за довгострокову фінансову підтримку України мають розділити всі держави Євросоюзу. Канцлер пов'язує досягнення домовленостей щодо допомоги Києву з подальшими переговорами про бюджет блоку на 2028–2034 роки.

Наразі Європейська комісія пропонує надати Україні додатковий кредит на €45 млрд у 2027 році. До €25 млрд планують спрямувати на військову допомогу, ще до €20 млрд – на підтримку державного бюджету.

Мерц уже висував аналогічну вимогу на початку листопада у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що остаточне рішення щодо нового кредиту Україні очікується у грудні. Під час саміту 17–18 грудня лідери ЄС розраховують одночасно погодити фінансування України та наступний семирічний бюджет блоку.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава уряду Чехії Андрей Бабіш виступили проти надання нових фінансових гарантій Україні. Зокрема, Фіцо пригрозив у відповідь на вимоги Мерца також заблокувати багаторічний бюджет Євросоюзу.

До слова, президент Володимир Зеленський назвав суму, якої Україні бракує для фінансування 2027 року. За словами глави держави, наступного року Україні потрібно щонайменше €115 млрд, із яких €90 млрд вже забезпечено домовленостями з партнерами.