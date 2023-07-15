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Саміт БРІКС: прокурор МКС дав пораду Південній Африці на випадок приїзду Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Саміт БРІКС: прокурор МКС дав пораду Південній Африці на випадок приїзду Путіна
Володимир Путін
фото: Depositphotos

ПАР має наслідувати виданий судом ордер на арешт глави Кремля

Південно-Африканська Республіка (ПАР) у разі особистого приїзду російського диктатора Володимира Путіна до країни на саміт блоку БРІКС у Йоганнесбурзі в серпні має вчинити правильно, відповідно до міжнародного права. Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, пише CNN.

Він порадив ПАР у такому разі вчинити правильно, з огляду на виданий раніше МКС ордер на арешт російського диктатора за депортацію українських дітей.

«Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людяності, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні уроки від мене», – зазначив прокурор.

Також Хан нагадав, що ПАР добровільно є державою-учасницею МКС, тож країна «знає, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно».

«І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС і відреагуємо відповідним чином», – зауважив він.

Нагадаємо, саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці відбудеться в офлайн режимі, попри виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. 

Незважаючи на ордер на арешт Путіна, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора на саміті БРІКС.

Також повідомлялося, що Росія злякалась можливої участі Франції у саміті БРІКС. Москва назвала президента Франції Еммануеля Макрона «недоречним гостем» на саміті. Ця позиція нібито вже передана ПАР. 

Водночас після заколоту ПВК «Вагнер» у Кремлі побоюються повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади. З урахуванням цього, а також ризику арешту російського диктатора, рішення про участь Путіна у саміті БРІКС у ПАР досі не прийнято. 

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Теги: путін Міжнародний кримінальний суд БРІКС Південно-Африканська республіка

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