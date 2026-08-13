Північна Корея стала найкращим союзником Путіна – The Telegraph

Залучення північнокорейських військових може допомогти Путіну утримувати тиск на фронті

Російські окупаційні війська почали активніше застосовувати північнокорейські балістичні ракети КН-23 та КН-24 для обстрілів українських міст. Зокрема, боєприпаси цього типу ворог використав під час нічної атаки по Запоріжжю 11 серпня. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Москва знайшла в особі Пхеньяна поступливого спільника для підтримки своєї військової машини та виснаженої економіки, тоді як для КНДР ця співпраця стала наймасштабнішою участю у військово-політичних конфліктах із середини минулого століття.

За даними аналітиків, режим Кім Чен Ина не лише постачає боєприпаси, а й направив до РФ власних військовослужбовців, які можуть долучитися до агресії проти України. Щонайменше один північнокорейський ракетний підрозділ вже перекинуто до Воронежа. За попередньою інформацією, він має на озброєнні шість пускових установок та близько 120 ракет.

Допомога з боку КНДР суттєво полегшує ситуацію для Кремля на п'ятому році повномасштабної війни, дозволяючи продовжувати систематичні бомбардування українських міст. Потенційне залучення до 50 тис. північнокорейських військових може допомогти Володимиру Путіну утримувати тиск на фронті без проведення політично ризикованої та непопулярної нової хвилі мобілізації всередині Росії.

Для самого Пхеньяна поглиблення військової співпраці з Москвою забезпечує більшу автономію від Китаю та доступ до сучасних технологій. Завдяки цьому КНДР розраховує вдосконалити власні зенітно-ракетні комплекси, системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, північнокорейська армія отримує реальний досвід ведення сучасної високотехнологічної війни. Президент України Володимир Зеленський вже застеріг міжнародну спільноту, що отриманий бойовий досвід режим Кім Чен Ина може згодом використати для ескалації проти Південної Кореї, Японії, Філіппін чи інших країн регіону.

Раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні проти України наблизилися до 1,5 млн осіб. За роки повномасштабного вторгнення Кремль неодноразово змінював джерела поповнення армії, а тепер одним із таких резервів стали іноземні військові, зокрема з Північної Кореї.

Експерти зазначили, що встановити точні втрати сторін під час війни складно. Сторони можуть завищувати втрати противника та приховувати власні, щоб підтримувати моральний дух, зберігати міжнародну підтримку та посилювати свої позиції на переговорах.