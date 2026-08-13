Рубіо розповів про боротьбу США з пологовим туризмом

Марко Рубіо наголосив, що Держдепартамент США використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму

Державний департамент США анулював понад 600 віз іноземних громадян по всьому світу в межах системної боротьби з пологовим туризмом. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

Рубіо підкреслив, що заходи реалізовано спеціально створеною Робочою групою із запобігання пологовому туризму лише за один місяць роботи. Головним завданням новоствореної групи є перевірка діяльності власників віз, ліквідація незаконних мереж та припинення порушень американського законодавства.

За словами очільника Держдепартаменту, складні схеми пологового туризму наживаються на експлуатації американських законів. Організатори таких мереж навчають іноземців обходити візову систему США, забезпечують трансфер і житло, а також вдаються до підробки документів, аби допомогти клієнтам народити дитину на американській території для автоматичного отримання громадянства.

«Американське громадянство не продається. Державний департамент використовуватиме всі доступні інструменти для ліквідації мереж пологового туризму та захисту цілісності громадянства США», – наголосив Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає низку радикальних заходів для боротьби з так званим пологовим туризмом. Серед ініціатив – запровадження повної заборони на в'їзд до США для вагітних іноземок.

Нова хвиля обмежень готується у відповідь на нещодавнє рішення Верховного суду США, який заблокував указ Дональда Трампа про обмеження автоматичного права на громадянство за фактом народження. Суд підтвердив чинність 14-ї поправки до Конституції, тому адміністрація вирішила змінити стратегію: замість скасування самого права на громадянство, влада планує фізично та юридично перекрити доступ до країни для потенційних породіль.