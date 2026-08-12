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Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Sky News пояснив, чому Путін несподівано звільнив американського в'язня без обміну
Колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана ув'язнили за напад на російського поліцейського у 2022 році
фото: Reuters

Кремль може намагатися повернути собі прихильність американського президента

Російський диктатор Володимир Путін санкціонував звільнення колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана без отримання натомість російського ув'язненого.

На думку кореспондента Sky News Айвора Беннетта, такий крок Кремля може бути спробою налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом і отримати від Вашингтона поступки у відповідь, пише «Главком».

Гілман провів у російській в'язниці понад чотири роки. Його засудили після інциденту з російським поліцейським у 2022 році. Про звільнення американця стало відомо після повідомлень, що він був близький до смерті.

За словами неназваного американського чиновника, якого цитує Reuters, Путін ухвалив рішення про звільнення Гілмана як «жест доброї волі». Sky News звертає увагу, що ситуація відрізняється від попередніх випадків звільнення американців із російських в'язниць. Раніше Москва, як правило, отримувала щось натомість.

Наприклад, у 2022 році баскетболістку США Брітні Грайнер обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута. У 2024 році звільнення американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича стало частиною масштабного обміну ув'язненими між Росією та Заходом.

Кореспондент Sky News вважає, що звільнення Гілмана може бути спробою Кремля знову зблизитися з Білим домом. За оцінкою видання, відносини Москви та Вашингтона останнім часом погіршилися. Мирні переговори щодо війни в Україні фактично зайшли в глухий кут, а Трамп водночас демонструє більше зближення з президентом України Володимиром Зеленським.

У Sky News також звертають увагу на те, що війна дедалі більше створює проблеми для Росії всередині країни. Українські удари безпілотниками по об'єктах на значній відстані від фронту почастішали, зокрема атаки по нафтопереробних підприємствах створюють додатковий тиск на російську економіку.

На цьому тлі звільнення американського громадянина без обміну може бути дипломатичним сигналом Вашингтону. «Це схоже на не надто тонку спробу Кремля заручитися прихильністю Білого дому в надії принести дипломатичні дивіденди», – пише Беннетт.

Нагадаємо, Роберт Гілман служив у Корпусі морської піхоти США із серпня 2019 року до серпня 2020. У Росії його затримали 17 січня 2022 року у Воронежі за звинуваченням у нападі на поліцейського у стані алкогольного сп'яніння. Батько американця Володимир Гілман, який переїхав із американського штату Массачусетс до Росії, у жовтні 2024 року стверджував, що звинувачення проти його сина були безпідставними.

За його версією, Роберту стало зле і він випадково вдарив правоохоронця ногою. Поліцейський, за словами батька, не зазнав травм та відмовився від претензій. Спочатку російський суд засудив Гілмана до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Згодом строк ув'язнення американця збільшили до десяти років. 11 серпня, Москва звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, який перебував у російській в’язниці з 2022 року. 

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Теги: путін переговори США помилування Дональд Трамп

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