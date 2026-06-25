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«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія не виграє цю війну»: Мерц закликав Москву до переговорів
Мерц виступив на конференції з відновлення України у польському Гданську
фото: Getty Images

Канцлер Німеччини: Європа готова посилити тиск на російську економіку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію вступити в мирні переговори, заморозити лінію фронту та припинити вбивства – таку заяву він зробив під час відкриття Конференції з питань відновлення України у польському Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL.de.

«Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже суттєво вплинула на російську економіку», – заявив Мерц. За його словами, Європа та весь трансатлантичний альянс готові посилити цей тиск ще більше.

У зверненні до Москви канцлер сформулював чітку вимогу: «Час вступити в переговори, заморозити лінію фронту та завершити вбивства». Мерц наголосив, що підтримка України є для Німеччини «непохитним обов'язком» уже понад чотири роки повномасштабної війни.

Підкріплюючи слова справами, у квітні цього року Мерц оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 4 млрд євро – він охоплює засоби протиповітряної оборони, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси. Тоді ж Берлін зобов'язався профінансувати закупівлю кількох сотень ракет для систем Patriot. За словами канцлера, у 2026 році Німеччина стала найважливішим партнером України.

Переговори зайшли в глухий кут

Попередні спроби врегулювання конфлікту за посередництва США результату не дали. Великі європейські держави шукають формат, який дозволив би їм долучитися до переговорного процесу. Однак Москва наполягає на максимальних вимогах, рівнозначних вимозі капітуляції України, і відмовляється вести діалог із європейськими країнами.

Конференцію з питань відновлення України в Гданську спільно організували польський прем'єр-міністр Дональд Туск та прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолила українську делегацію. У заході беруть участь представники ЄС, країн G7, Світового банку та численних компаній. Захід відбувається на тлі нового відчуття трансатлантичної єдності після саміту G7 – і саме це, за словами Мерца, посилює позиції Заходу у тиску на Кремль.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Держдеп США визнав: Україна переламала ситуацію на фронті – заступник держсекретаря Джеремі Левін заявив, що наразі українські сили наступають, тоді як росіяни чекають зими.

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Теги: росія переговори Москва Фрідріх Мерц Берлін боєприпаси Україна Європа міністр Німеччина росіяни

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