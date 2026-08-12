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Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Польща пригрозила Маску економічною відповіддю через нові правила Starlink
колаж: glavcom.ua

Нові правила стосуються насамперед Starlink Roam – тарифу, який дозволяє використовувати термінал під час поїздок

Польща вимагає від компанії SpaceX скасувати нові правила користування Starlink для польських клієнтів і попереджає про можливу економічну відповідь у разі, якщо обмеження не переглянуть. Про це заявив віцепрем’єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, повідомляє TVN24, пише «Главком».

За його словами, SpaceX із 17 серпня запроваджує для польських користувачів Starlink Roam додаткові вимоги, яких немає для клієнтів із низки інших європейських країн. «Поляки, які користуються Starlink Roam, мають отримувати гірше ставлення, ніж клієнти з інших країн Європи», – заявив Гавковський.

Зокрема, польських користувачів зобов’яжуть повідомляти про поїздки за межі країни та проходити додаткову перевірку документів. Польщу виключили з переліку держав так званої європейської зони Starlink.

Гавковський заявив, що польський уряд уже звернувся до SpaceX із вимогою терміново повернути однакові правила для польських та інших європейських клієнтів. Він назвав рішення компанії «скандалом» і заявив, що Польща не повинна бути «країною другого сорту».

За словами віцепрем’єра, якщо SpaceX не відреагує на звернення та не поверне попередні умови, Польща може вдатися до економічних заходів у відповідь. Водночас конкретних кроків уряд наразі не оголосив. Гавковський також припустив, що рішення SpaceX може бути помилкою. Він не виключив і політичного підґрунтя, згадавши попередні публічні конфлікти Ілона Маска з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

Нові правила стосуються насамперед Starlink Roam – тарифу, який дозволяє використовувати термінал під час поїздок.

Раніше переміщення між країнами європейської зони Starlink не вважалося використанням сервісу за кордоном. Польщу тепер виключили з цього переліку. Для нових клієнтів зміни діють із липня, а для тих, хто вже користується Starlink, вони набудуть чинності 17 серпня.

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Теги: Польща SpaceX обмеження Starlink

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