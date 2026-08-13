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Демократи закликали адміністрацію Трампа відновити системні санкції проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Демократи закликали адміністрацію Трампа відновити системні санкції проти РФ
Попередні санкції не зупинили агресію РФ
фото з відкритих джерел

Останній великий пакет американських обмежень проти Росії був ухвалений у жовтні 2025 року

Сенатори-демократи Елізабет Воррен та Крістофер Кунс звернулися з офіційним листом до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента з вимогою пояснити, чому адміністрація Дональда Трампа вже 17 місяців утримується від регулярного запровадження нових санкцій проти Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами законодавців, Вашингтон припинив системно карати компанії, банки та інші структури, що допомагають Москві обходити вже чинні обмеження, попри відсутність відчутних результатів у мирних переговорах. 

Законодавці наголошують, що останній великий пакет американських обмежень був ухвалений у жовтні 2025 року, коли під санкції потрапили російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл».

Воррен та Кунс вважають це рішення разовим заходом і нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року і до січня 2025 року США запровадили 111 окремих пакетів санкцій. На їхню думку, тривала пауза дозволяє Кремлю краще адаптуватися до чинного тиску та знаходити обхідні шляхи.

У своєму зверненні сенатори нагадали заяви очільника Мінфіну Скотта Бессента про те, що адміністрація хотіла оцінити перебіг мирних переговорів перед відновленням санкційного тиску.

Водночас сенатори підкреслили, що сам Марко Рубіо ще у травні визнав застій у переговорах між Україною та РФ, а щодо інших країн, зокрема Ірану та Куби, США продовжували вводити обмеження паралельно з дипломатичними контактами. Сенатори вимагають від Білого дому надати пояснення щодо цієї політики до 28 серпня.

Паралельно Сенат США вже підтримав новий законопроєкт про додаткові санкції проти Росії та Ірану, співавтором якого виступив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. Однак подальша доля документа залишається невизначеною через занепокоєння частини сенаторів положеннями, які надають президенту повноваження вводити торговельні мита проти країн-союзників США у Європі та Азії.

Попри визнання, що попередні заходи не зупинили агресію РФ, демократи наполягають, що відмова від регулярного оновлення обмежень послаблює важелі впливу США для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії. 

Сенат США 7 серпня підтримав законопроєкт 86 голосами «за», тоді як 11 сенаторів виступили проти. Тепер документ має пройти Палату представників.

Теги: США санкції росія

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