Bloomberg: Стармер готується виступити з вирішальною промовою через загрозу відставки

Аліна Самойленко
На букмекерських платформах імовірність відставки Стармера до кінця 2026 року оцінюють у 70%
фото: Bloomberg

Стармер у промові викладе план щодо зміни долі партії, включаючи зобов'язання наблизити Велику Британію до Європейського Союзу, а також пообіцяє «зіткнутися з великими викликами» та визнати, що «поступових змін не вистачить»

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок виступить із критично важливою промовою, яка має стати відповіддю на погані результати Лейбористської партії на нещодавніх місцевих виборах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після того, як партія втратила контроль навіть у традиційно лояльному валлійському парламенті, а популістська Reform UK Найджела Фараджа продемонструвала стрімке зростання по всій країні, всередині лейбористів відкрито заговорили про необхідність зміни лідера. Ринок уже відреагував на політичну нестабільність: на букмекерських платформах імовірність відставки Стармера до кінця 2026 року оцінюють у 70%.

У своєму виступі прем'єр планує визнати, що політика «поступових змін» виявилася неефективною, і пообіцяє перейти до радикальних кроків. Стармер зосередиться на питаннях національної безпеки, боротьбі з кризою вартості життя та анонсує курс на суттєве зміцнення відносин із Європейським Союзом через десять років після Brexit. Проте для багатьох соратників ці обіцянки можуть виглядати запізнілими, оскільки підготовка до боротьби за крісло очільника партії вже розпочалася. Про намір балотуватися заявила депутатка Кетрін Вест, а прихильники міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга активно тиснуть на нього, закликаючи вступити в гонку.

Особливої складності ситуації додає внутрішня гра лівого крила партії, фаворитом якого є мер Манчестера Енді Бернем. Оскільки Бернем наразі не є членом парламенту і формально не може претендувати на посаду прем'єра, його союзники опинилися в парадоксальному становищі: вони змушені тимчасово підтримувати Стармера. Ця стратегія спрямована на затягування часу, аби Бернем встиг отримати місце в Палаті громад і офіційно розпочати боротьбу за лідерство. Таким чином, майбутня промова Стармера стане не лише спробою заспокоїти виборців, а й відчайдушним кроком задля збереження єдності партії, де боротьба за владу вже фактично вийшла у публічну площину.

Нагадаємо, правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу на місцевих виборах у Великій Британії 1 травня – лейбористи прем'єра Кіра Стармера зазнали важких втрат у традиційно робітничих регіонах. 

За підсумками голосування Reform UK здобула 677 мандатів у радах різних рівнів – усі вони завойовані партією вперше. Лейбористи натомість втратили понад 1400 з приблизно 2500 місць, які відстоювали по всій Англії. Особливо показовим став результат у Теймсайді, що входить до складу Великого Манчестера: там лейбористи вперше майже за 50 років втратили контроль над міською радою, а Reform UK забрала всі 14 виставлених мандатів.

