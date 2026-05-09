Фарадж переміг на виборах у Британії, Стармер під загрозою відставки

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Партія Фараджа захопила контроль над вісьмома органами влади
Найджел Фарадж: настали «історичні зміни в британській політиці»

Правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу на місцевих виборах у Великій Британії 1 травня – лейбористи прем'єра Кіра Стармера зазнали важких втрат у традиційно робітничих регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC

Тріумф «третьої сили»  

За підсумками голосування Reform UK здобула 677 мандатів у радах різних рівнів – усі вони завойовані партією вперше. Лейбористи натомість втратили понад 1400 з приблизно 2500 місць, які відстоювали по всій Англії. Особливо показовим став результат у Теймсайді, що входить до складу Великого Манчестера: там лейбористи вперше майже за 50 років втратили контроль над міською радою, а Reform UK забрала всі 14 виставлених мандатів.

Партія Фараджа захопила контроль над вісьмома органами влади, зокрема в традиційно консервативних Кенті та Стаффордширі. Лейбористи також зазнали поразки у Вельсі – там перемогли націоналісти з Plaid Cymru, а в Лондоні партія втратила чимало місць на користь «Зелених».

Фарадж охарактеризував результати як «початок кінця» традиційних партій і заявив, що Reform UK стала «справжньою опозицією» замість консерваторів. Водночас аналітики застерігають: здобуті місцеві мандати ще не конвертуються в контроль над радами – партія майже не була представлена, коли ці виборчі округи останній раз змагалися 2022 року.

Стармер вцілів, але ненадовго

Стармер визнав поразку, однак відмовився залишати посаду прем'єра, заявивши, що не хоче «занурювати країну в хаос». Bloomberg пише, що більшість лейбористських депутатів вважають: Стармер відіб'є негайний виклик, але навряд чи поведе партію на наступні загальні вибори 2029 року.

Так звана «м'яка ліва» фракція лейбористів консолідувалась навколо ідеї передачі влади меру Великого Манчестера Енді Бернему – як кандидату, що має найвищі рейтинги серед альтернатив і сильні позиції на північному заході Англії, де лейбористів розгромила Reform UK. Щонайменше 20 лейбористських депутатів публічно закликали Стармера погодитись на «впорядковану передачу влади». За даними Bloomberg, міністр енергетики Ед Мілібенд у приватній розмові вже запропонував Стармеру розглянути такий сценарій.

Проте опоненти цього плану попереджають: жодної «коронації» Бернема не вийде – будь-яке змагання за лідерство перетвориться на багатокандидатну боротьбу. Претендентами вважаються також віцепрем'єрка Анджела Рейнер і міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг. За даними видання, обоє зважують варіант оголосити власну кандидатуру в найближчі дні – поки Бернем не отримав місце в парламенті, без якого балотуватися неможливо. Прогнозна платформа Polymarket оцінювала шанси Стармера залишитись прем'єром до кінця року приблизно в 40%. 

Хто такий Фарадж і що він думає про Україну

Найджел Фарадж – один із головних архітекторів Brexit: саме він роками агітував за вихід Британії з ЄС і зрештою досяг свого на референдумі 2016 року. Тривалий час він також стверджував, що розширення НАТО та ЄС на схід буцімто спровокувало Путіна на вторгнення в Україну – заява, яка викликала шквал критики від усього британського політичного спектру.

Однак останніми роками позиція Фараджа помітно еволюціонувала. Він підтримав збиття літаків РФ у повітряному просторі НАТО, заявив, що вступ України до Альянсу «ймовірно необхідний» для довгострокового врегулювання, а перемогу Путіна назвав неприпустимою. Водночас удари по території Росії за допомогою західної зброї він характеризував як «небезпечну ескалацію».

Нагадаємо, у липні 2024 року на позачергових парламентських виборах у Великій Британії переконливу перемогу здобули лейбористи на чолі з Кіром Стармером – консерватори вперше за 14 років втратили владу. Тоді Reform UK отримала лише 13 мандатів у нижній палаті парламенту. Нинішній тріумф партії на місцевих виборах свідчить про кардинальну зміну розкладу сил у британській політиці всього за два роки.

Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс
Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»
Трамп відправив посланця до Гренландії: коли очікується візит
Фарадж переміг на виборах у Британії, Стармер під загрозою відставки
Кім Чен Ин з дочкою пообідав із моряками на новому есмінці КНДР (фото)
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
