У Лондоні з’явиться меморіал королеві Єлизаветі II: яким він буде (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Майбутній пам'ятник королеві Єлизаветі II, яка правила найдовше серед усіх британських монархів
фото: dezeen.com

Архітектори показали кадри майбутнього меморіалу королеви

У Лондоні планують встановити пам’ятник королеві Єлизаветі II. Британська архітектурна студія Foster + Partner показала, як виглядатиме майбутній меморіал. Про це пише «Главком» із посиланням на Dezeen.

Пам’ятник видатній королеві Великої Британії встановлять у королівському парку у Вестмінстері в Лондоні. Меморіал складатиметься зі скляного мосту, який простягатиметься парком. Архітектори надихалися дизайном тіари «Фріндж» королеви Марії, коли проєктували майбутній меморіал. Цю тіару королева Єлизавета II одягала на своє весілля.

Архітектори показали кадри майбутнього меморіалу королевв Великої Британії
Архітектори показали кадри майбутнього меморіалу королевв Великої Британії
фото: dezeen.com

Загалом меморіал матиме декілька різних скульптур. Одна з них буде розташована біля воріт Марлброю. Це буде статуя королеви Єлизавети ІІ у перші роки її правління. Також у парку з'явиться статуя принца Філіпа, герцога Единбурзького та окремий бюст королеви Єлизавети II.

Меморіал складатиметься зі скляного мосту, який простягатиметься парком
Меморіал складатиметься зі скляного мосту, який простягатиметься парком
фото: dezeen.com

«Меморіал звертається до людей різного віку та інтересів і передає спільні цінності, які підтримувала Її Величність. Там буде спокійна, задумлива атмосфера, де можна знову відкрити для себе або, можливо, вперше дізнатися про її спадщину», – сказав засновник Foster + Partners Norman Foster.

 

Меморіал королеві Єлизаветі II

Меморіал королеви також уособлюватиме повагу до країн Співдружності, якими свого часу керувала. Тож сади та ландшафт парку також оформлять на честь Співдружності та країн Великої Британії.

Проєкт майбутнього меморіалу
Проєкт майбутнього меморіалу
фото: dezeen.com

Як відомо, британська студія Foster + Partners працюватиме над створенням меморіалу спільно з художницею Їнкою Шонібаре та ландшафтним архітектором Мішелем Десвіньє. Ідея створення цього проєкту передбачає вшанування спадщини королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, 21 квітня виповнилося 100 років від дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Монархиня була на престолі 70 років, що зробило її королевою, яка керувала Великою Британією найдовше. Королева Єлизавета II народилася в Лондоні (Англія). Вона була першою дитиною в родині Георга VI і герцогині Єлизавети Йоркської. Коли брат батька Єлизавети Едуард VIII зрікся престолу, Єлизавета стала потенційною спадкоємицею британської корони. 

Також повідомлялося, королева Єлизавета II була прихильна до України та попри умови політичного нейтралітету підтримала український народ під час війни. З нагоди річниці з дня народження королеви Великої Британії у мережі з'явилися фото монархині, пов'язані з Україною

