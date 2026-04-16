$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії

Єгор Голівець
Кошти підуть на оборону: фінансування забезпечили прибутками від заморожених російських активів

Україна отримала від Великої Британії фінансування обсягом £752 млн (близько $1 млрд) у межах міжнародного механізму використання прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Зазначається, що йдеться про останній транш від Британії у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), спрямованої на підтримку України. Кошти мають цільове призначення і будуть використані для фінансування потреб сектору безпеки та оборони.

«Вдячний Уряду Великої Британії за послідовну й рішучу підтримку України у протидії російській агресії вже п'ятий рік повномасштабної війни. Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні уточнили, що перші два транші від Великої Британії загальним обсягом £1,5 млрд Україна отримала у березні та квітні 2025 року. Загалом механізм ERA країн «Великої сімки» передбачає виділення Україні $50 млрд.

Фінансування надається у формі кредиту терміном на 30 років, який обслуговуватиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Також партнерам представили новий проєкт із використання бойових даних для тренування штучного інтелекту.

Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

