Британці почали масово запасатися готівкою та консервами: що сталось

Люди побоюються кібератак, відключень світла та масштабних збоїв, тому дедалі частіше тримають вдома готівку, консерви й аварійні набори

У Великій Британії дедалі більше людей почали готуватися до можливих масштабних потрясінь – від кібератак і блекаутів до стихійних лих та серйозних перебоїв у роботі банківських систем. Про це свідчать результати опитування мережі банкоматів Link, пише The Guardian, передає «Главком».

Згідно з дослідженням, британці все частіше запасаються готівкою, консервами, ліхтариками на батарейках та портативними зарядними пристроями.

Майже половина опитаних заявили, що мають вдома ліхтарики або інші пристрої на батарейках. Ще 47% сказали, що зберігають запас консервованих продуктів, а 37% – портативні зарядки для телефонів.

Також 17% британців зізналися, що спеціально тримають вдома запас готівки «на випадок надзвичайної ситуації». Ще 15% повідомили, що мають окремий резерв банкнот і монет саме для можливих перебоїв у роботі банків або платіжних систем.

Під час опитування людей також запитали, що вони робитимуть у разі великого збою, якщо магазини перестануть приймати картки та мобільні платежі.

54% відповіли, що одразу підуть знімати гроші в банкоматах.

46% сказали, що користуватимуться домашніми запасами їжі.

41% планують розраховуватися готівкою, яку мають при собі.

36% – використовувати готівку, що зберігається вдома.

Директор зі стратегії Link Грем Мотт заявив, що «зі зростанням занепокоєння щодо відключень електроенергії, кібератак та збоїв у карткових платежах все більше людей готуються, тримаючи вдома певну кількість готівки».

The Guardian зазначає, що у Великій Британії також зростає популярність магазинів для так званих «преперів» – людей, які готуються до надзвичайних ситуацій або масштабних криз.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликає громадян республіки зробити запаси на три дні автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій.