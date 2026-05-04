Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд

Інструктор передав координати навчальних центрів і контакти військових

Британця Росса Девіда Катмора, якого затримали в Україні у жовтні 2025 року, засудили до восьми з половиною років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами та поширення інформації про розміщення ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, іноземець мав досвід у вогневій і тактичній підготовці та прибув до України на початку 2024 року, щоб тренувати мобілізованих. Однак згодом він припинив цю діяльність і почав шукати заробіток у прокремлівських інтернет-спільнотах, де на нього вийшов співробітник ФСБ.

«Іноземець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. На початку 2024 року він прибув до нашої держави, щоб тренувати мобілізованих. Утім, невдовзі він «згорнувW цю роботу і почав шукати «легкі заробітки» у прокремлівських інтернет-спільнотах. Там на нього вийшов співробітник ФСБ, який запропонував «швидкі підробітки» в обмін на співпрацю», – зазначили у СБУ.

Після вербування він передавав російській стороні інформацію про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України. Крім того, за даними контррозвідки, агент отримав завдання підготувати серію терактів, однак був затриманий на етапі планування.

«На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України… З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому вісім з половиною років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Вирок 30 квітня ухвалив Київський районний суд Одеси.

Раніше повідомлялося, що українські військові проходять підготовку у Великій Британії в межах багатонаціональної операції Interflex. Під час навчань бійці відпрацьовують навички тактичної медицини, евакуації поранених та ведення бою в сучасних умовах.