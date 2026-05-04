Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Іноземця завербували через прокремлівські спільноти, він готував теракти
фото: slidstvo.info

Інструктор передав координати навчальних центрів і контакти військових

Британця Росса Девіда Катмора, якого затримали в Україні у жовтні 2025 року, засудили до восьми з половиною років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами та поширення інформації про розміщення ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, іноземець мав досвід у вогневій і тактичній підготовці та прибув до України на початку 2024 року, щоб тренувати мобілізованих. Однак згодом він припинив цю діяльність і почав шукати заробіток у прокремлівських інтернет-спільнотах, де на нього вийшов співробітник ФСБ.

«Іноземець має професійні знання з вогневої і тактичної підготовки. На початку 2024 року він прибув до нашої держави, щоб тренувати мобілізованих. Утім, невдовзі він «згорнувW цю роботу і почав шукати «легкі заробітки» у прокремлівських інтернет-спільнотах. Там на нього вийшов співробітник ФСБ, який запропонував «швидкі підробітки» в обмін на співпрацю», – зазначили у СБУ.

Після вербування він передавав російській стороні інформацію про іноземних інструкторів та координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України. Крім того, за даними контррозвідки, агент отримав завдання підготувати серію терактів, однак був затриманий на етапі планування.

«На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України… З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому вісім з половиною років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Вирок 30 квітня ухвалив Київський районний суд Одеси.

Раніше повідомлялося, що українські військові проходять підготовку у Великій Британії в межах багатонаціональної операції Interflex. Під час навчань бійці відпрацьовують навички тактичної медицини, евакуації поранених та ведення бою в сучасних умовах.

Читайте також:

Теги: Велика Британія російські агенти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія створює морський альянс як доповнення до НАТО
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
30 квiтня, 09:42
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
Україна та Норвегія вироблятимуть дрони, викрито російську агентурну мережу. Головне за 27 квітня 2026
27 квiтня, 21:15
Сибіга назвав фактори, що зміцнюють переговорну позицію Києва
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
22 квiтня, 10:20
Співробітники СБУ заблокували майже 20 тис. фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів
Щомісяця створював тисячі фейків для Кремля. У Житомирі викрито пособника РФ
20 квiтня, 13:08
Німеччина розширює програму підготовки військ за участю інструкторів ЗСУ
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
17 квiтня, 19:04
Суд засудив Флачека до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
17 квiтня, 06:46
100-річна Маргарет Ноубл розповіла, що допомагає їй жити довге та щасливе життя
«Не терпіть дурниць!» 100-річна мешканка Великої Британії назвала секрет довголіття
16 квiтня, 15:06
44-річний Олександр Педан розповів, що зупинило його піти у військо
Педан нарвався на хейт у мережі, назвавши причину, чому не пішов у ЗСУ
15 квiтня, 13:37
Сили оборони підтвердили успішний удар по нафтобазі в анексованій Феодосії
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
8 квiтня, 12:53

Соціум

Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи
Іран запустив ракети по Еміратах: у столиці пролунали вибухи

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua