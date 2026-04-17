Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії

Принц Гаррі зізнався, що тривалий час уникав виконання своїх обов’язків перед королівською родиною

Герцог Сассекський ніколи не хотів бути принцом Великої Британії. Про це заявив сам принц Гаррі на саміті InterEdge у Мельбурні (Австралія), де також виступила його дружина Меган Маркл. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

За словами принца Гаррі, він ніколи не хотів бути членом королівської родини. Зокрема, він висловився про свою роль, як принца Великої Британії. На небажання герцога Сассекського бути принцом вплинула смерть його матері – принцеси Діани, яка загинула в ДТП.

Принц пояснив, що саме титул принцеси Великої Британії став причиною смерті його матері. «Після того, як моя мама померла незадовго до мого 13-го дня народження, я сказав собі: «Я не хочу цю роботу. Я не хочу цієї ролі», – заявив принц Гаррі.

Також герцог зізнався, що тривалий час намагався відсторонитися від своїх обов’язків, як принца. Тож його рішення покинути свої зобов’язання перед королівською родиною та переїхати зі своєю дружиною Меган Маркл та дітьми до США було правильним.

Наразі свій титул принц Гаррі хоче використовувати лише для того, щоб привертати увагу суспільства до важливих проблем. «Це забрало життя моєї мами і я довгий час був проти цього, роками просто заплющував очі на реальність. Зрештою я замислився: «Зачекай, якби на моєму місці була інша людина, як би вона використала цю платформу, ці можливості й ресурси, щоб змінити світ на краще?» І ще я подумав, чого б хотіла моя мама? Саме це повністю змінило мій погляд на все», – пояснив принц Гаррі.

