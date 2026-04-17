Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Принц Гаррі розповів, як він ставить до свого титула принца
фото: Reuters

Принц Гаррі зізнався, що тривалий час уникав виконання своїх обов’язків перед королівською родиною

Герцог Сассекський ніколи не хотів бути принцом Великої Британії. Про це заявив сам принц Гаррі на саміті InterEdge у Мельбурні (Австралія), де також виступила його дружина Меган Маркл. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

За словами принца Гаррі, він ніколи не хотів бути членом королівської родини. Зокрема, він висловився про свою роль, як принца Великої Британії. На небажання герцога Сассекського бути принцом вплинула смерть його матері – принцеси Діани, яка загинула в ДТП.

Принц пояснив, що саме титул принцеси Великої Британії став причиною смерті його матері. «Після того, як моя мама померла незадовго до мого 13-го дня народження, я сказав собі: «Я не хочу цю роботу. Я не хочу цієї ролі», – заявив принц Гаррі.

Також герцог зізнався, що тривалий час намагався відсторонитися від своїх обов’язків, як принца. Тож його рішення покинути свої зобов’язання перед королівською родиною та переїхати зі своєю дружиною Меган Маркл та дітьми до США було правильним.

Наразі свій титул принц Гаррі хоче використовувати лише для того, щоб привертати увагу суспільства до важливих проблем. «Це забрало життя моєї мами і я довгий час був проти цього, роками просто заплющував очі на реальність. Зрештою я замислився: «Зачекай, якби на моєму місці була інша людина, як би вона використала цю платформу, ці можливості й ресурси, щоб змінити світ на краще?» І ще я подумав, чого б хотіла моя мама? Саме це повністю змінило мій погляд на все», – пояснив принц Гаррі.

Нагадаємо спадкоємці британської корони Вільям та Гаррі посварилися через новий фільм про їхню матір принцесу Діану. Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть випустити документальний фільм про принцесу Діану, однак принц Вільям цього не підтримує.

Читайте також:

Теги: Велика Британія принц Гаррі принцеса Діана

Читайте також

Володимир Зеленський провів переговори з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з британським монархом
17 березня, 17:11
Борис Гребенщиков визнаний в Росії іноземним агентом
Російському музиканту Борису Гребенщикову загрожує покарання за нове громадянство: деталі
26 березня, 10:03
Принц Гаррі та Меган Маркл одружені з 2018 року
«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину
26 березня, 18:03
Британія терміново влила €115 млн у ППО України
Британія терміново посилила ППО України: подробиці
27 березня, 16:28
Турист випадково зустрів Принцесу Діану під час прогулянки у парку
Шанувальник принцеси Діани розповів зворушливу історію знайомства із нею
30 березня, 22:12
Велика Британія оштрафувала Apple Distribution International на майже 400 тис. фунтів стерлінгів
Британія оштрафувала «дочку» Apple за порушення санкцій проти РФ
30 березня, 20:54
Британські військові допомагатимуть встановлювати системи ППО, навчати персонал і обслуговувати їх
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану
31 березня, 20:09
Французький лідер анонсував переговори про відновлення судноплавства в Ормузі
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
13 квiтня, 12:18
Британія оголосила найбільшу військову допомогу Україні у 2026 році
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
15 квiтня, 13:32

Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії
Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії
«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
