Розвідка пояснила, чому Іран перестав заперечувати постачання озброєнь Росії

РФ намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв

Що являють собою іранські балістичні ракети, чому Путіну не вистачає своїх, та наскільки допоможуть нам нещодавно отримані новітні західні системи ППО, якщо Тегеран передасть Кремлю ракетне озброєння – у програмі Військового телебачення України «Під прицілом» розповіли представники структурних підрозділів вітчизняного війська. Зокрема, представник ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначив:

«За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт РФ з Іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – «Shahed» та «Mohajer». Перша партія таких БпЛА, що надійшла до Росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць.

Через вплив санкцій, які впливають на виробництво озброєнь, у РФ є дефіцит сучасних озброєнь. Через це РФ намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв.

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Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання Іраном озброєнь до Росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, Іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь Росії. Активна робота на цьому напрямі триває».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за запровадження нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

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За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.