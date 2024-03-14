Борис Джонсон прокоментував ймовірні домовленості Трампа та Путіна

За словами експрем'ра Великої Британії, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа

Трамп скоро зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо

Борис Джонсон, експрем’єр Великої Британії, впевнений, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість укладання будь-яких угод з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це політик написав в колонці для NV.

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За його словами, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа на виборах в США, оскільки саме він перший передав озброєння Україні, на відміну від попередника Барака Обами.

«Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів», – заявив Джонсон.

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На думку Джонсона, Трамп у певний момент зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо.

Нагадаємо, американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

«Головна мотивація Трампа – задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку», - заявив Стівен Пайфер, експосол США в Україні та старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету.

До слова, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско.