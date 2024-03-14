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Борис Джонсон прокоментував ймовірні домовленості Трампа та Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Борис Джонсон прокоментував ймовірні домовленості Трампа та Путіна
За словами експрем'ра Великої Британії, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа
фото: EPA/Tolga Akmen

Трамп скоро зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо

Борис Джонсон, експрем’єр Великої Британії, впевнений, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість укладання будь-яких угод з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це політик написав в колонці для NV.

За його словами, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа на виборах в США, оскільки саме він перший передав озброєння Україні, на відміну від попередника Барака Обами.

«Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів», – заявив Джонсон.

На думку Джонсона, Трамп у певний момент зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо.

Нагадаємо, американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

«Головна мотивація Трампа – задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку», - заявив Стівен Пайфер, експосол США в Україні та старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету.

До слова, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско.

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Теги: Дональд Трамп президент озброєння Борис Джонсон путін

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