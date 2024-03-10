Джонсон таємно зустрівся із другом Путіна у Венесуелі

Борис Джонсон говорив із Ніколасом Мадуро про Україну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон минулого місяця таємно літав до Венесуели для неофіційних переговорів з її лідером Ніколасом Мадуро. Про це пише The Times.

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Зазначається, що Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де проводив відпустку з родиною, на приватному літаку. Загалом він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.

Джонсон говорив з Мадуро про війну в Україні на тлі інформації, що багата на нафту республіка може постачати зброю або надавати іншу військову підтримку Росії.

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Колишній прем'єр Британії також обговорював умови нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає легітимність адміністрації Мадуро.

Переговори є дуже незвичними з огляду на стан двосторонніх відносин і більш широку невизначеність щодо відносин Заходу з Венесуелою, яка має найбільші у світі запаси нафти і є стійким прихильником президента Путіна.

Наближені до колишнього прем'єр-міністра джерела кажуть, що він все ще вважає Мадуро диктатором, який порушує права людини, і що розмова була «дорогою з одностороннім рухом», оскільки він передав чіткий набір меседжів.

В південноамериканському регіоні Венесуелу вважають союзником Росії. Вже довгий час країна перебуває в міжнародній ізоляції. Ще у 2006 році Росія надала Каракасу кредит у понад $17 млрд. Значну частину цієї суми Венесуела витратила на покупку російської зброї. Сама ж Москва отримує доступ до нафтових родовищ південноамериканської країни.

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Мадуро неодноразово висловлював підтримку Росії після вторгнення в Україну, звинувачуючи у війні НАТО. Минулого місяця Сергій Лавров, міністр закордонних справ Путіна, відвідав Венесуелу, де пообіцяв посилити співпрацю у видобутку нафти, розробці газових родовищ, сільському господарстві, медицині та фармацевтиці.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гаяни. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели.

Як повідомлялося, президенти Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі провели зустріч та заявили, що не будуть застосовувати силу один проти одного.