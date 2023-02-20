Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну

Представник ЄС заявив, що не знає, чи візит Байдена матиме конкретні результати, але точно підвищить залученість США

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва. Про це він сказав після зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

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«Дуже важливо підкреслити важливість візиту президента США. Він лише підкреслює важливість того, що США дають для української боротьби. Ми вітаємо цей візит, тому що це шлях, у який ми залучені. США і ЄС, а також Канада, Британія та багато інших країн повинні підтримувати цю боротьбу, яку Україна веде проти російського вторгнення», – зазначив він.

Борель заявив, що не знає, чи цей візит матиме конкретні результати, але точно підвищить залученість США.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.