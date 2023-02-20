Головна Світ Політика
search button user button menu button

Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну
фото з відкритих джерел

Представник ЄС заявив, що не знає, чи візит Байдена матиме конкретні результати, але точно підвищить залученість США

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав несподіваний візит президента США Джо Байдена до Києва. Про це він сказав після зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

«Дуже важливо підкреслити важливість візиту президента США. Він лише підкреслює важливість того, що США дають для української боротьби. Ми вітаємо цей візит, тому що це шлях, у який ми залучені. США і ЄС, а також Канада, Британія та багато інших країн повинні підтримувати цю боротьбу, яку Україна веде проти російського вторгнення», – зазначив він. 

Борель заявив, що не знає, чи цей візит матиме конкретні результати, але точно підвищить залученість США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також: Байден приїхав! Кому і які сигнали послав президент США 
Теги: Джозеф Байден Європейський союз війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Джо Байден прогулялися сонячним Києвом
Байден приїхав! Кому і які сигнали послав президент США Тема дня
Сьогодні, 20:17
Джо Байден та Володимир Зеленський у Києві, 20 лютого
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
Сьогодні, 17:42
Президент США відвідав Київ уперше за 15 років
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським
Сьогодні, 17:29

Політика

Прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну
Прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну
Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну
Боррель відреагував на раптовий візит Байдена в Україну
Річниця вторгнення. Грузинська влада злякалася запрошення до Києва
Річниця вторгнення. Грузинська влада злякалася запрошення до Києва
Чому Путін досі не звільняє Шойгу? Експерти назвали причини
Чому Путін досі не звільняє Шойгу? Експерти назвали причини
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
Байден залишив послання у гостьовій книзі Маріїнського палацу (фото)
«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда
«Голуб миру» Лукашенко та правда про «Мінські угоди»: про що знову збрехала російська пропаганда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
21K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
11K
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
9813
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження
8825
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
7802
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту