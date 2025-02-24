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Велика Британія запровадить нові персональні санкції проти поплічників Кремля

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Велика Британія запровадить нові персональні санкції проти поплічників Кремля
Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що поплічникам Путіна «не раді у Великій Британії»
фото з відкритих джерел

Під обмеження потраплять ключові урядовці та бізнесмени

Велика Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані їм своїм багатством. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, нові санкції будуть оголошені сьогодні, 24 лютого.

Особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду, також потраплять під обмеження. Це стосуватиметься певних високопоставлених політиків, урядовців та бізнесменів, зауважує уряд Великої Британії

Нові обмежувальні заходи доповнять вже наявні британські санкції проти російських «еліт», які підтримують агресивну політику кремлівського ватажка Путіна.

«Заходи, які будуть оголошені сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну», – заявив британський міністр безпеки Ден Джарвіс. І підсумував: поплічникам Путіна «не раді у Великій Британії».

«Главком» повідомляв, що раніше очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував новий пакет санкцій проти Росії, назвавши його найбільшим із початку повномасштабної війни.

Також стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про новий пакет допомоги для України, – на тлі тиску на Україну з боку президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди з РФ.

 

 

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Теги: росія санкції Велика Британія Україна

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